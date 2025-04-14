Филипп Киркоров намекнул, что готов стать отцом в третий раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Филипп Киркоров готов стать отцом в третий раз. Об этом он намекнул во время общения со СМИ, пишет "Радио 1".

По словам певца, он уже выбрал имя для будущего ребенка.

"Если еще когда-нибудь у меня будет мальчишка, я обязательно назову его Мироном", – заявил артист.

Киркоров воспитывает 13-летнюю дочь Аллу-Викторию и 12-летнего сына Мартина.

Певец также отметил, что его любимым женским именем является Виктория, потому что так звали его маму. Ранее он оживил с ней снимки с помощью искусственного интеллекта. Исполнитель опубликовал фото в честь ее дня рождения. Киркоров также отметил, что в этот день решил провести время в тишине дома с детьми.