Киркоров заявил о возвращении на сцену после перерыва

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист РФ Филипп Киркоров объявил о своем возвращении на российскую сцену после года перерыва. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

"И я снова, как в первый раз, как дебютант, выхожу к вам. Без фанфар, без пафоса столицы, я возвращаюсь шепотом", – заявил артист.

Всего в 2025 году ожидается два концерта. Киркоров выступит 25 и 26 апреля в БКЗ "Октябрьский" в Санкт-Петербурге.

Вместе с тем певец рассказал о причине своего долгого отсутствия. По словам Киркорова, работа над другими проектами заняла все его время.

"Съемки в кино, большие телепроекты, уникальные клипы – все это заняло мою творческую жизнь. Но артист не может жить без сцены и без оваций своего слушателя", – пояснил он.

Во время работы над фильмом "Братья" исполнителя укусила выдра. Как отметил Киркоров, во время съемок не удалось найти ни врачей, ни антибиотиков, однако помог подорожник. После этого, как утверждает певец, он из-за жары потерял сознание прямо на съемочной площадке.

При этом Киркоров отметил действия юмориста Дениса Дорохова, который играет вместе с исполнителем в фильме одну из главных ролей. Артист рассказал, что именно напарник сделал ему искусственное дыхание.

