Певец Киркоров назвал блогера Ивлееву крысой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский певец Филипп Киркоров в эфире передачи "Кстати" назвал блогера Анастасию Ивлееву "крысой". Соответствующее интервью исполнителя размещено в соцсети "ВКонтакте".

"Кто это? Крыса вот эта мерзкая? Которая даже, тварь, не извинилась после всего?" – резко отреагировал артист на вопрос ведущего.

Исполнитель также оскорбил блогера и другими нецензурными выражениями: "Как таких мир носит <…> ненавижу".

Ранее Киркоров в интервью телеканалу "МУЗ-ТВ" назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой. В ответ на это она направила досудебную претензию, а затем иск на 10 миллионов рублей моральной компенсации.

Суд вернул Успенской иск, который та подала против народного артиста. Как было указано в основании решения, данное дело неподсудно этому суду.

До этого Киркоров подал иск к певице на 10 миллионов рублей. По его словам, Успенская назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".

В результате суд частично удовлетворил иск Киркорова к Успенской о защите чести и достоинства и взыскал с певицы около 280 тысяч рублей. Суд признал порочащими сведения, распространенные Успенской, и обязал их опровергнуть. Соцсеть "ВКонтакте" и платформу "Дзен" также обязали удалить спорные видеоматериалы. Представитель Успенской заявила о намерении обжаловать решение суда.

