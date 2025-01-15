Защита Киркорова обжаловала взыскание 90 тыс руб в пользу Успенской

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Адвокаты народного артиста РФ Филиппа Киркорова подали апелляционную жалобу в Таганский суд Москвы на взыскание с певца 90 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу исполнительницы Любови Успенской. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные инстанции.

Столичный суд частично удовлетворил иск Успенской о защите чести и достоинства в сентябре прошлого года. Поводом для судебного разбирательства стало интервью Киркорова.

В иске певица указывала, что против нее распространялись порочащие сведения, опубликованные в интервью с заголовком "Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе". В интервью Киркоров назвал ее "попрошайкой".

До этого столичный суд также частично удовлетворил иск Киркорова к Успенской о защите чести и достоинства, взыскав с нее около 280 000 рублей. Тогда певица назвала артиста "женоненавистником".