В команде Киркорова опровергли сообщения об отсуженных деньгах за отмену концерта

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Певец Филипп Киркоров не связан с компанией "Филипп Киркоров корпорейшн", у которой якобы отсудили деньги за отмененный концерт музыканта. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-секретаря исполнителя Екатерину Успенскую.

До этого в телеграм-каналах сообщали, что некоторым поклонницам Киркорова удалось отсудить у "Филипп Киркоров корпорейшн" 60 тысяч рублей за концерт, который был отменен во время пандемии коронавируса в 2020 году. Уточнялось, что в сумму вошла стоимость билетов, а также моральная компенсация и судебные расходы.

"Это не Филиппа компания. Это была компания Геннадия Рыбака, концертного директора, который умер", – поделилась Успенская.

Ранее мать создателя поп-группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова Валентина направила иск против вдовы советского и российского певца Юрия Шатунова Светланы Шатуновой-Чумаковой, потребовав отменить завещание исполнителя.

Причина, почему Кузнецова требует признать документ недействительным, не была названа. При этом с аналогичным требованием ранее выступал продюсер Андрей Разин.