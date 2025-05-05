Тимати ответил на критику подписчиков за грустную дочь

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Рэпер Тимати заявил, они не блогерская семья, и он не заставляет детей улыбаться, если они не хотят. Артист также подчеркнул, что если Алиса не улыбалась на фотографии, значит, она просто не хотела улыбаться. Таким образом певец отреагировал на критику фанатов в соцсетях.

Недавно Тимати поделился фотографиями в социальных сетях, на которых он вместе с семьей находится на отдыхе. Его подписчики обратили внимание на публикацию, где дочь артиста выглядит грустной.

"А почему все должны улыбаться на фото? Я не пытаюсь создавать идеальные картинки и удовлетворять хотелки фолловеров", – отреагировал Тимати на один из комментариев, передает "Радио 1".

Он отметил, что отсутствие улыбки у его дочери на фотографии не говорит о том, что девочка не счастлива.

Помимо Тимати и его детей, на Мальдивы также приехали мать музыканта Симона и его нынешняя возлюбленная Валентина. Артист опубликовал фото, на которых видно, как они отдыхают на арендованной вилле и ездят по острову на велосипедах.

Подписчики также хвалят Тимати за организацию отдыха для детей и называют лучшим папой.

Ранее мать рэпера выложила в своем блоге видео с отдыха с подписью "Ура!". В кадре на пару секунд мелькнула возлюбленная Тимати, которая сидела на диване в непринужденной позе, при этом был виден ее заметно округлившийся живот. Валентина Иванова пару дней назад опубликовала ролик: разговаривая по телефону в машине, она как бы невзначай сообщила собеседнику о своем интересном положении.

Подписчики настороженно отнеслись к публикации, ведь информация о ее беременности появлялась в СМИ еще месяц назад. И тогда девушка опровергла слухи, назвав их "враньем".