Вопрос о взыскании долга по капремонту с рэпера Тимати рассмотрят в суде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос взыскания задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимати будет рассматривать Мировой суд в Москве 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчиком – Юнусов Тимур Ильдарович (настоящее имя Тимати). При этом сумма накопившихся задолженностей рэпера не уточняется.

Ранее возлюбленная Тимати Валентина Иванова заявила о своей беременности в соцсетях. Некоторые подписчики девушки порадовались за влюбленную пару, а другие посчитали, что это была шутка.