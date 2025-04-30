Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:23

Шоу-бизнес

Вопрос о взыскании долга по капремонту с рэпера Тимати рассмотрят в суде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос взыскания задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимати будет рассматривать Мировой суд в Москве 30 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Истцом выступает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, ответчиком – Юнусов Тимур Ильдарович (настоящее имя Тимати). При этом сумма накопившихся задолженностей рэпера не уточняется.

Ранее возлюбленная Тимати Валентина Иванова заявила о своей беременности в соцсетях. Некоторые подписчики девушки порадовались за влюбленную пару, а другие посчитали, что это была шутка.

Читайте также


судышоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика