Американский ведущий Фэллон перевоплотился в Киркорова на своем шоу

Фото: youtube.com/The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

В новом выпуске "Вечернее шоу с Джимми Фэллоном в главной роли" на канале NBC американский комик и ведущий Джимми Фэллон создал пародийный образ российского исполнителя Филиппа Киркорова. Выпуск доступен на YouTube-канале программы.

Фэллон объяснил, что идея пародии родилась после того, как одна из зрительниц отметила его внешнее сходство с Киркоровым и прислала в шоу изображение российского певца. Команда шоу помогла ведущему воссоздать образ с помощью парика, накладной бороды и усов.

На шоу Фэллон попробовал скопировать характерную улыбку Киркорова. Ведущий с иронией отметил, что, хотя некоторые зрители находят его сходство с музыкантом, сам он его не замечает, однако не прочь обладать такой же шевелюрой.

Сам Киркоров уже отреагировал на перевоплощение Фэллона.

"Ох, Джимми, тебе есть за что меня пародировать. А вот мне ни тебя, ни других не за что. Приходится оригинальничать", – сказал российский исполнитель телеканалу "360".

Ранее сообщалось, что в России проживает 42-летний Роман Бурцев, у которого отмечают поразительное сходство с актером Леонардо Ди Каприо. Также двойника имеет Ариана Гранде – на нее похожа тиктокерша Пейдж Ниманн. Вместе с тем 28-летнего российского теннисиста Карена Хачанова путают со звездой "Голодных игр" Лиамом Хемсвортом и испанским футболистом Жераром Пике. При этом с бывшим игроком "Барселоны" у Хачанова дружеские отношения, и спортсмены любят фотографироваться вместе.