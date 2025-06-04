Певица Ханна рассказала, как едва не родила в машине

Фото: телеграм-канал "Life с Ханной"

Российская певица и модель Ханна (настоящее имя – Анна Иванова. – Прим. ред.) рассказала в новом выпуске шоу Натальи Подольской "Ваша Наташа", как чуть не родила ребенка в машине.

Исполнительница заявила, что инцидент произошел во время рождения ее старшей дочки Адрианы, которая появилась на свет раньше срока. Это стало сюрпризом для певицы и ее супруга Пашу (настоящее имя – Павел Курьянов. – Прим. ред.).

В тот момент пара находилась в США, где и планировала рожать артистка. Однако в день, когда у певицы начались схватки, в Штатах был праздник, поэтому некоторые дороги были перекрыты.

"Нам, чтобы доехать от места, где мы живем, до места, где находится госпиталь, нужно проехать мост, который там единственный. Там сумасшедшая пробка. При этом идет ливень, дождь. Мы едем, а я понимаю, что я уже не могу дышать, не могу терпеть", – поделилась Ханна.

По ее словам, именно в этот момент она поняла, что ей придется рожать в машине, к чему певица не была готова.

Также артистка объяснила, что рожала и Адриану, и вторую дочь Камиллу за границей, так как теплый климат помогает расслабиться и насладиться первыми месяцами материнства.

Кроме того, Ханна объяснила, почему выбрала такие имена для своих дочерей. Старшую она назвала Адрианой, так как из всего списка имен для девочек, именно это запало ей в душу. Младшую певица назвала Камиллой, так как когда-то давно хотела так назвать дочь. Однако, по словам артистки, с первым ребенком она упустила этот момент.

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