Жена Петросяна рассказала, что худеет после родов под наблюдением врачей

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, как худеет после родов. Она призналась, что проходит период восстановления под наблюдением врачей, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ее социальные сети.

"На самом деле это очень большой путь. Год, как я на ежедневной основе занимаюсь собой. И спорт не имеет к этому никакого отношения. Я уже практически ничего не ела, а вес прибавлялся. Очень переживала из-за этого. Одежда стала тесной, приходилось носить свободные вещи", – поделилась блогер.

По словам супруги артиста, в конце концов она обратилась к услугам гастроэнтеролога, эндокринолога, гинеколога и невролога. Специалисты помогли ей практически вернуть форму в течение года. На данный момент еще сохраняется несколько лишних килограммов, но похудеть удалось уже на 10 килограммов, подчеркнула Брухунова.

Она также отметила, что эта ситуация убедила ее в том, что питание не сможет кардинально изменить внешний вид, пока не будут налажены внутренние процессы. В связи с этим блогер призвала своих подписчиков "не запускать себя".

По словам Брухуновой, она не стремится к стандартам красоты, которые постоянно меняются. Было время, когда ее вес превышал 70 килограммов, напомнила супруга артиста. Тогда она и решила похудеть, но не потому, что ее не устраивала фигура, а исключительно в интересах здоровья.

Блогер также отметила, что еще до конца не пришла в форму после рождения дочери, однако она отказывается от диет и не истязает себя тренировками. По ее словам, ей не нравится спорт, но она занимается пилатесом.

Петросян женился на Брухуновой после развода с Еленой Степаненко, с которой прожил 32 года. Женщина работала у юмориста личным помощником, но их профессиональные отношения переросли в личные.

Свадьба состоялась в 2019 году, для юмориста этот брак стал пятым. Сейчас Петросян и Брухунова воспитывают двоих детей. Во второй раз они стали родителями в марте 2024 года.

