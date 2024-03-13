Петросян и Брухунова стали родителями во второй раз

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

У юмориста Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой родился второй ребенок. Женщина опубликовала семейный снимок, на котором она запечатлена с супругом, сыном и маленьким ребенком, сообщает Pravda.Ru.

Брухунова и Петросян не говорили о грядущем пополнении в семье. При этом о рождении первенца – сына Вагана – они также не сообщали.

Петросян женился на Брухуновой после развода с Еленой Степаненко, с которой он прожил 32 года. Женщина работала у юмориста личным помощником, но их профессиональные отношения переросли в личные.

Свадьба случилась в 2019 году. Для юмориста этот брак стал пятым. Позже он прокомментировал сообщения в СМИ о своей женитьбе. Петросян заявил, что журналисты издеваются и разбирают по косточкам личную жизнь, сознавая свою безнаказанность.