У звезды "Гарри Поттера" Руперта Гринта родилась дочь

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации)/rupertgrint

У британского актера Руперта Гринта, известного по роли Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, родилась дочь. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

На фото, которое выложил актер, девочка запечатлена в белом боди с именной вышивкой, сером кардигане и розовой шапочке.

"Представляем Голди Г. Гринт. Ребенок на 10/10 (пока)", – подписал он пост в соцсети.

Гринт женат на Джорджии Грум с 2018 года. Спустя два года они стали родителями, назвав дочь Уэнсдэй.

Ранее стали известны имена актеров, которые сыграют в сериале по книгам о Гарри Поттере.

Роль профессора Альбуса Дамблдора исполнит Джон Литгоу, а Минерву Макгонагалл сыграет Джанет Мактир. Тем временем роль Рубеуса Хагрида получил Ник Фрост, Аргуса Филча – Пол Уайтхаус. Также образ профессора Квиринуса Квиррелла воплотит на экране Люк Таллон, а Северуса Снейпа сыграет Паапа Эссьеду.