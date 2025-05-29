Юрист Хаминский: организаторы концерта Киркорова могут заплатить штраф до 800 тыс рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Организаторам концерта певца Филиппа Киркорова и владельцам большого концертного зала "Октябрьский", где произошел инцидент с возгоранием пиротехники, может грозить штраф до 800 тысяч рублей. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Если будет установлено, что возгорание произошло из-за нарушения пожарной безопасности, то к административной ответственности привлекут как организаторов мероприятия, так и владельцев площадки. Для юрлиц санкция за такое правонарушение достигает 400 тысяч рублей, уточнил он.

"При этом, если нарушение требований пожарной безопасности повлекло причинение даже легкого вреда здоровью человека, штраф уже составит от 700 тысяч до 800 тысяч рублей", – указал юрист.

Специалист напомнил, что в РФ нет закона, который бы регулировал использование пиротехники. При этом есть обязательные требования в рамках правил противопожарного режима. С 2021 года в помещениях можно запускать лишь продукцию не выше 2-го класса, а радиус опасности этих предметов не должен быть более 5 метров.

"Такое использование пиротехники допустимо при организации мероприятий, на которых применяют специальные сценические, огненные эффекты и профессиональные пиротехнические изделия", – объяснил Хаминский.

Инцидент с пиротехникой произошел во время концерта Киркорова 26 апреля. В какой-то момент за спиной артиста появился фейерверк, но номер пошел не по плану, куртка Киркорова задымилась. Исполнитель закричал, но сразу после этого заявил залу, что обжегся. Концерт ненадолго прервали, но затем он продолжился.

По данным СМИ, врачи выявили у певца ожог второй степени на левом локте, воспаление, частичный некроз кожи и увеличение лимфатических узлов. По данным представителя Киркорова, лечение певца идет полным ходом, но ему понадобится больше времени на восстановление, чем предполагалось.

