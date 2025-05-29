Врач Сирмайс: клетки в области ожога Киркорова могут погибнуть

Фото: Москва 24

При ожоге второй степени могут появляться пузыри, воспаление при которых из-за неправильной или недостаточной обработки грозит некрозом тканей. Об этом "Радио 1" заявила дерматовенеролог, доцент кафедры академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России Наталья Сирмайс, комментируя травму певца Филиппа Киркорова.

Исполнителю обожгло руки после того, как во время концерта 25 апреля в Санкт-Петербурге воспламенилась куртка артиста. Это произошло из-за фейерверка, напоминающего огненные крылья.

Журналисты указывали, что врачи выявили у Киркорова ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит, частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатию.

По словам врача, поставленное Киркорову заключение – это не диагноз, а состояние, возникающее из-за инфекции, воспаления или злокачественного образования.

"Лимфаденопатия – это, если простыми словами, увеличение нескольких лимфоузлов. Некроз – это смерть клеток в каком-то локальном очаге, то есть после ожога клетки в этой области могут погибать. В результате этого будет, конечно, воспаление расти и лимфоузлы увеличатся, то есть организму надо с этим справляться", – пояснила Сирмайс и добавила, что такое обычно лечится антибактериальными препаратами.

По словам представителя артиста Екатерины Успенской, лечение Киркорова идет полным ходом, однако певцу понадобится больше времени на восстановление, чем планировалось. Она попросила представителей СМИ перестать ставить исполнителю диагнозы и делать поспешные выводы на основе слухов.