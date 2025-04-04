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04 апреля, 12:50

Шоу-бизнес

Певец Денис Клявер рассказал, к чему его привел нарциссизм

Певец Денис Клявер рассказал, к чему его привел нарциссизм

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Певец Денис Клявер рассказал, что для него всегда было важно следить за собой и быть в хорошей физической форме. Артист отметил, что нарциссизм привел его к тому, что он выбрал здоровый образ жизни.

По словам Клявера, он и певец Стас Костюшкин были первые, кто на российской эстраде стал уделять внимание здоровью и физической культуре.

Большое интервью с Денисом Клявером выйдет в пятницу, 4 апреля, в эфире телеканала Москва 24.

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