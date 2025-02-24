Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 14:45

Культура

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о работе с молодежью

Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о работе с молодежью

"Сити": топ книг жанра тру-крайм

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Московская Масленица" стартовал на Тверской площади

В кинопарке "Москино" завершились показы исторического спектакля "Соборная площадь"

Юра Борисов остался без премии Гильдии киноактеров США

Молодежь стала слушать патриотические и русские народные песни

Молодежь стала слушать патриотические и русские народные песни

"Откройте, Давид": Александр Клюквин

Актриса Александра Захарова возвращается Ленком

Премьера спектакля о детстве "Родинки" состоялась в РАМТе

По мнению народного артиста РФ Дмитрия Певцова, с молодежью нужно начинать работать с детского возраста. В этот период важно показать подрастающему поколению страну, в которой они живут, и проявлять аккуратный индивидуальный подход.

Более того, Певцов отметил, что его ужасает тот контент, который в настоящее время транслируется по телевидению.

Большое интервью с Дмитрием Певцовым выйдет в понедельник, 24 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика