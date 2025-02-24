Народный артист России Дмитрий Певцов рассказал о работе с молодежью

По мнению народного артиста РФ Дмитрия Певцова, с молодежью нужно начинать работать с детского возраста. В этот период важно показать подрастающему поколению страну, в которой они живут, и проявлять аккуратный индивидуальный подход.

Более того, Певцов отметил, что его ужасает тот контент, который в настоящее время транслируется по телевидению.

Большое интервью с Дмитрием Певцовым выйдет в понедельник, 24 февраля, в эфире телеканала Москва 24.