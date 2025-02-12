В российских школах вместо звонков начали звучать патриотические песни

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В школах России в преддверии 23 февраля традиционные звонки заменили фрагментами патриотических песен. Как сообщается на сайте министерства просвещения, акция проводится в рамках проекта "Мелодии вместо звонков".

"В феврале в преддверии Дня защитника Отечества вместо школьных звонков в учебных заведениях звучат фрагменты патриотических песен. Среди них "За тебя, Родина-мать", "У Черного моря", "Офицеры", "От героев былых времен", "Ленинградские мальчишки" и "Флаг моего государства", – говорится в сообщении.

В ведомстве сочли выбор этих композиций символичным, поскольку 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества.

В то же время в образовательных учреждениях проходят тематические занятия "Герои СВО: защищая нас и Родину" и "Герои СВО: кто они?". Материалы к ним были подготовлены российским обществом "Знание", уточнили в Минпросвещения.

Ранее в России предложили включить в уроки музыки для 1-8-х классов песни таких исполнителей, как Олег Газманов, Shaman и группа "Любэ". Для этого планируется создание специального песенника, из которого учителя смогут самостоятельно выбирать композиции.

Как сообщал депутат Госдумы Сергей Колунов, с предложением включить песни современных авторов к нему обращались сами школьники, а также матери и жены участников СВО. По его мнению, патриотические музыкальные композиции будут прививать школьникам любовь к Родине.