В школах России могут начать изучать патриотические песни современных авторов

С нового учебного года школьную программу по музыке могут дополнить произведениями таких исполнителей, как Олег Газманов, Шаман и группа "Любэ". Современные патриотические песни предложили включить в уроки музыки с 1-го по 8-е классы. Для этого планируется создание специального песенника, из которого учителя смогут самостоятельно выбирать композиции.

Идею уже поддержали исполнители и педагоги. По их мнению, такие уроки помогут детям лучше понять понятия патриотизма через язык, к которому они привыкли. Песенник должен быть готов уже к сентябрю.

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