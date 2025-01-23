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23 января, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

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Проектов комплексного развития территорий стало больше в 1,6 раза в прошлом году, сообщил Сергей Собянин. Среди новых проектов КРТ – 94 школы и 108 детских садов, 66 спортивных объектов и 22 медучреждения.

"Производственное здание площадью более 7 тысяч квадратных метров планируют построить на участке площадью 0,9 гектара. Высота здания, согласно градостроительному плану земельного участка, не превысит четырех этажей. В границах участка предполагается обустройство парковки на 19 машино-мест, включая площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На юго-востоке столицы построили объединенный вестибюль станций метро "Печатники" БКЛ и Люблинско-Дмитровской линии. Для монолита нового вестибюля было использовано свыше тысячи кубометров бетона и смонтировано 38 тонн металлоконструкций.

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