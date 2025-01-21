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21 января, 16:45

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Москва выделила 11 земельных участков для строительства объектов в ЗАО

Москва выделила 11 земельных участков для строительства объектов в ЗАО

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Москва выделила 11 земельных участков для строительства в рамках реализации программы масштабных инвестиционных проектов в западном округе. Как уточнил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, это более 20 гектаров земли.

Там построят промышленные, коммерческие, социальные и транспортные объекты. Например, в Очаково-Матвеевском появятся предприятия по выпуску комплектующих для коммунальной техники и строительных материалов, а также производственно-логистический комплекс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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