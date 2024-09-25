В Москве после обновления заработали 44 молочно-раздаточных пункта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве после ремонта заработали 44 молочно-раздаточных пункта. Семьи из 39 районов будут бесплатно получать качественные продукты питания, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Город заботится о здоровье и благополучии юных москвичей и оказывает всестороннюю поддержку их родителям даже в самых незначительных, на первый взгляд, вопросах. Например, мы создаем комфортные условия для получения бесплатных продуктов питания, предназначенных беременным женщинам, кормящим мамам и их малышам", – цитирует ее портал мэра и правительства Москвы.

В отремонтированных пунктах установили новую сантехнику, надежные системы пожарной безопасности и кондиционирования, сделали удобную и понятную навигацию. Всего в городе обновили уже 128 молочных кухонь, еще 28 планируется открыть в ближайшее время.

Общая площадь 44 отремонтированных пунктов превысила 4 тысячи квадратных метров. Они открылись в 10 округах: четыре – на востоке, по два – на западе Москвы и в ЗелАО, по пять – на севере и юго-западе, по три – в центре, на юго-востоке и северо-западе, а также шесть – в Южном административном округе и 11 – в СВАО.

Всего в столице сейчас работает более 200 молочных пунктов. Они открыты ежедневно с 06:30 до 15:00.

Ранее QR-код заказа для получения продуктов на молочной кухне появился в электронной медицинской карте (ЭМК) в разделе "Моя молочная кухня". Там можно ознакомиться с историей заказов на получение льготных продуктов питания, с их перечнем и графиком работы молочно-раздаточных пунктов (МРП). Получить продуктовый набор можно, показав в МРП специальный QR-код из электронной медкарты. Новая возможность доступна и в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО" в разделе "Сервисы для вас".

