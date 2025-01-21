Пункты переработки новогодних елок в Москве появились в "Яндекс Картах"

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

"Яндекс Карты" разметили около 1 тысячи пунктов переработки новогодних елей в 100 городах России, в том числе и в Москве. Таким образом, сервис помогает россиянам правильно утилизировать праздничные деревья.

Пользователи смогут найти на карте экоточки, куда можно сдать хвойные деревья, если введут в поисковую строку сервиса запрос "пункты приема елок". Они представляют собой контейнеры или специально огороженные площадки, расположенные у мест сбора твердых бытовых отходов.

Чтобы в дальнейшем ели удалось переработать, перед сдачей их необходимо очистить от посторонних предметов. То есть нужно снять с них крестовины упаковки в виде веревок или полиэтилена, а также все новогодние украшения. Предполагается, что из собранных хвойных деревьев можно будет производить щепу для удобрения почвы и подсыпки в вольеры для животных, а также обустраивать с их помощью экологические тропы.

Москвичи смогут увидеть на карте 165 пунктов переработки елей. При этом столица находится на втором месте по этому показателю в стране. Первая позиция принадлежит Калининграду, где была открыта 171 экоточка, а на третьем месте оказался Бийск с 30 пунктами.

При этом наименьшее число пунктов утилизации елок зафиксировано в таких городах-миллионниках, как Красноярск, Волгоград, Пермь и Челябинск. Там пользователи смогут найти только по одной экоточке.

Вместе с тем по прошествии двух первых недель 2025 года аналитики поиска "Яндекса" зафиксировали 17 тысяч запросов пользователей, которые задавали вопросы о переработке, утилизации и сдаче елей. Интерес к этому вопросу сохраняется на том же уровне, что и в 2024 году. При этом наиболее часто пользователи вводят такие запросы в первое воскресенье января, которое следует после рабочей недели. В новом году пик запросов был зарегистрирован 12 января, а в прошлом он пришелся на 14-е число.

Особой популярностью вопросы о сдаче елок пользуются 8 января, на следующий день после Рождества. При этом одними из самых необычных запросов об утилизации елок стали следующие: "В какой срок можно сдать елку, если не подошел размер", "Зачем елку сдают в зоопарк", "Кто ест сданные елки" и "Можно ли оставить мишуру, чтобы сдать елку".

При этом в 2024 году москвичи сдали на переработку почти 38 тысяч елей, сосен и пихт. Как отмечал Сергей Собянин, за десять лет существования акции "Елочный круговорот", в рамках которой горожане могут сдать новогодние деревья, эта цифра выросла до 220 тысяч.