Собянин: москвичи могут сдать новогодние деревья в 165 пунктов для переработки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 165 пунктов приема по сбору ели открыты в Москве, куда горожане могут сдать новогодние деревья в рамках акции "Елочный круговорот" с 2 января по 3 марта. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Деревья можно принести в любое удобное время в любой удобный пункт. Выбрать ближайший к дому можно на карте "Экоточки Москвы".

Мэр рассказал, что в прошлом году москвичи сдали на переработку примерно 38 тысяч елей, сосен и пихт. По словам Собянина, за десять лет существования акции эта цифра выросла до 220 тысяч деревьев. Переработанные в щепу хвойные возвращаются обратно в природу.

Специалисты используют получившуюся массу в качестве удобрения для компостирования и производства почвогрунтов, а также для отсыпки дорожек в природных парках и как подстилки для животных в вольерных комплексах, пояснил Собянин.

Кроме того, щепу рассыпают и под другими деревьями. Мэр уточнил, что такой подход помогает задержать резкое стаивание снега, что, в свою очередь, предотвращает их преждевременное пробуждение во время оттепелей. Вместе с тем весной-летом этот способ укрытия почвы помогает сохранить влагу. Причем после разложения щепа обогатит почву питательными веществами.

Однако для безопасности проведения такого процесса перед сдачей деревьев москвичи должны снять с них все украшения, так как попадание пластика и стекла в щепу опасно для зверей и птиц, напомнил Собянин.

Правильная утилизация елей не только приносит пользу природе, но и дарит бонусы горожанам. В рамках проекта "Город заданий" за сдачу дерева на экоточку можно будет получить специальные баллы, а затем обменять их на подарки.

Например, в прошлом году более 11 тысяч москвичей получили свыше 20 миллионов баллов за участие в акции. После их обменяли на билеты в театр, сувениры и многое другое.