Свыше 34 тысяч новогодних деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи направили на переработку и утилизацию более 34 тысяч новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот" за последние полтора месяца. При этом с 30 января по 5 февраля сборы на 11% превысили показатели этого же периода 2022 года.

"На сегодняшний день переработано более 25 тысяч деревьев и получено около 408 кубических метров щепы", –уточнила руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Деревья принимают в 600 специальных круглосуточных пунктах приема елок с начала января и до 25 февраля.

При этом жители столицы смогут не только позаботиться об экологии, сдав деревья на переработку в рамках акции, но и получить баллы, которые можно будет обменять на билеты в театр, сувениры и многое другое. Для этого необходимо зарегистрироваться в проекте "Город заданий" и выполнить задачу.

В этом году более 11 тысяч жителей столицы уже получили более 20 миллионов баллов за участие в акции. Узнать условия можно на сайте "Миллион призов".

Акция "Елочный круговорот" проводится еще с 2016 года. За это время удалось собрать более 220 тысяч деревьев, уточнили на сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что пункты приема новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот" будут работать в Москве до 25 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы. За утилизацию и переработку ели москвичам начисляются 790 баллов. В этом году участники акции получили свыше 2 миллионов баллов за сдачу елок.



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