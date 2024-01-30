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Более 2,5 тысячи деревьев передали на утилизацию и переработку участники проекта "Город заданий" в рамках акции "Елочный круговорот" в этом сезоне. Пункты приема новогодних деревьев будут работать в Москве до 25 февраля, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В результате было переработано около 40 кубических метров щепы, которая используется дли животных в вольерах или для подсыпки экотроп.

"В этом сезоне установлено 600 специальных пунктов для сбора новогодних деревьев во всех районах Москвы. Места для многих из них выбрали сами жители. Для удобства мы создали интерактивную карту – она размещена на сайте акции", – подчеркнул начальник отдела инновационного развития и технологических решений департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Дмитрий Кузнецов.

Он напомнил, что перед сдачей с дерева необходимо снять все украшения. Выполнить соответствующее задание можно несколько раз. За каждое выполнение начисляется 790 баллов. В этом году участники акции получили свыше 2 миллионов баллов за сдачу елок.

Ранее сообщалось, что свыше 10 тысяч жителей Москвы присоединились к акции "Елочный круговорот" благодаря проекту "Город заданий". Более 7,7 тысячи участников проекта выполнили онлайн-задание и познакомились с основами правильной утилизации новогодних деревьев. Еще более трех тысяч человек проверили состояние пунктов приема деревьев. Кроме того, горожане делились адресами площадок по покупке живых елей, сообщали о выброшенных деревьях и многое другое.

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