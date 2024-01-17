Более 10 тыс участников "Города заданий" присоединились к акции "Елочный круговорот"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 10 тысяч жителей Москвы присоединились к акции "Елочный круговорот" благодаря проекту "Город заданий". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал глава ГКУ "Новые технологии управления", ответственного за развитие проекта, Александр Пищелко, участники "Города заданий" успешно справились с различными экоактивностями в рамках акции "Елочный круговорот" более 14 тысяч раз.

"Всего к грамотной утилизации приобщились свыше 10 тысяч пользователей проекта. Они получили уже более двух миллионов городских баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов", – добавил он.

В частности, свыше 7,7 тысячи участников проекта выполнили онлайн-задание и познакомились с основами правильной утилизации новогодних деревьев. Еще более трех тысяч человек проверили состояние пунктов приема деревьев. Кроме того, горожане делились адресами площадок по покупке живых елей, сообщали о выброшенных деревьях и многое другое.

Глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева напомнила, что город проводит экологическую акцию "Елочный круговорот" с 2016 года. За это время москвичи сдали на переработку уже свыше 220 тысяч елок, пихт и сосен.

"Каждое новогоднее дерево, которое сдается в пункты утилизации, служит сырьем для производства древесной щепы – ее используют для удобрения почв или создания подстилок для животных в вольерных комплексах, зоопарках", – отметила она.

По ее словам, вторичное использование деревьев играет важную роль в поддержании городской экологии. Урожаева добавила, что каждый житель может внести свой вклад, если после праздников сдаст елку на переработку.

Горожане смогут ознакомиться с доступными заданиями до 26 февраля на сайте или в приложении проекта "Город заданий". За успешное выполнение участникам дают городские баллы, которые можно обменять на различные поощрения на сайте "Миллион призов": пополнение карты "Тройка", сувениры с символикой городских проектов и прочее.

Ранее стало известно, что участники проекта "Город заданий" в 2023 году посетили более трех тысяч спортивных тренировок во дворах и парках.

Москвичи провели на тренировках свыше 12 тысяч часов и сожгли 8,4 миллиона калорий. Участники занимались бадминтоном, баскетболом, футболом, волейболом, фитнесом, настольным теннисом и танцами. За спортивные задания горожанам было начислено более 10 миллионов городских баллов.

Свыше 7 тыс использованных батареек сдали участники проекта "Город заданий" в 2023 году