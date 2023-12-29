Более 3 000 спортивных тренировок посетили участники проекта "Город заданий" в 2023 году

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Участники проекта "Город заданий" в 2023 году посетили более трех тысяч спортивных тренировок во дворах и парках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи провели на тренировках свыше 12 тысяч часов и сожгли 8,4 миллиона калорий. Участники занимались бадминтоном, баскетболом, футболом, волейболом, фитнесом, настольным теннисом и танцами.

За спортивные задания горожанам было начислено более 10 миллионов городских баллов, которые можно обменять на поощрения на сайте "Миллион призов".

Больше всего – 15 тысяч баллов, можно получить за выполнение норм ГТО. К этому заданию помогут подготовиться специальные тренировки, их в теплое время года проводят профессиональные инструкторы в парках. За час таких занятий можно заработать до 790 баллов. Благодаря тренировкам, нормы ГТО в 2023 году успешно сдали 924 человека.

Кроме того, за тестирование электровелосипеда 2.0 сервиса "Велобайк" в 2023 году начисляли 400 баллов.

Проект "Город заданий" стартовал в январе 2022 года, благодаря ему москвичи помогают контролировать работу городских служб, а также участвуют в экологических, спортивных и других акциях.

Ранее стало известно, что свыше 500 раз жители столицы выполнили новогодние задачи от "Города заданий", посвященные фестивалю "Путешествие в Рождество", и получили более 100 тысяч баллов за них с 15 декабря. За выполнение заданий москвичи также могут получить по 500 баллов и специальный подарок от сайта "Миллион призов". Его выдают в павильонах на 10 площадках фестиваля.



Гости "Путешествия в Рождество" получат подарки от электронных проектов