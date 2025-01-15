15 января, 07:30Город
"Аптекарский огород" украсили к празднованию китайского Нового года
В ботаническом саду "Аптекарский огород" идет активная подготовка к фестивалю в честь китайского Нового года. Там уже появились первые декорации: сотни красных фонариков, гирлянды и драконы.
Праздник будут отмечать с 23 января по 16 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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