14 января, 16:58Мэр Москвы
Собянин включил в программу реновации девять новых площадок
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столичную программу реновации включили девять новых площадок для строительства жилых комплексов, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, территории расположены в пяти районах города – четыре в Южном Тушине, две в Покровском-Стрешневе, по одной в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине.
На выбранных участках, пояснил Собянин, можно будет построить 107,1 тысячи квадратных метров жилья для расселения 21 старого дома. Большая часть площадок находится на месте зданий, включенных в программу реновации.
Всего для возведения новостроек подобрано 662 территории общей площадью около 11 миллионов "квадратов". На данный момент готовы 378 ЖК, в проектировании и строительстве находится еще порядка 9 миллионов квадратных метров жилой недвижимости.
Ранее сообщалось, что в районе Царицыно построили еще три жилых комплекса по программе реновации. Новые дома расположены по адресам дом 6, корпус 2, на Ереванской улице, дом 28/1 на Каспийской улице, а также дом 29, корпуса 1 и 2, по улице Бехтерева.
Для будущих жителей дома на Каспийской улице в шаговой доступности находятся станция метро "Царицыно" и одноименная станция МЦД-2.
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