Новый этап программы реновации в Москве затронет панельные 9-этажные дома

Новый этап программы реновации в Москве охватит старые панельные 9-этажные дома. Как заявил Сергей Собянин, через некоторое время эти здания придется признать аварийными, поэтому на их месте должны появиться новые дома.

С момента старта программы реновации город предложил квартиры в новостройках уже более чем 160 тысячам москвичей. Из них свыше 150 тысяч уже стали владельцами современного жилья.

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