Тысячи москвичей отметили новоселье по программе реновации

В Новый год принято подводить итоги. Для тысяч москвичей одним из главных событий стало новоселье по программе реновации. Многие из них ждали, когда можно будет сменить тесные хрущевки на новые, современные квартиры.

В прошедшем году ключи от новых квартир получили тысячи москвичей. С момента старта программы около 170 тысяч горожан уже отпраздновали новоселье или находятся в процессе переезда. Всего в программу реновации включили более 5 тысяч домов.

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