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Новости

30 декабря, 15:15

Город

Более 30,5 тыс москвичей получили ключи от новых квартир на юго-востоке города

Более 30,5 тыс москвичей получили ключи от новых квартир на юго-востоке города

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Более 30,5 тысячи москвичей получили ключи от новых квартир на юго-востоке столицы, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Программа реновации началась в округе шесть лет назад. Сейчас она затронула более 170 домов. Участникам программы предоставляют комфортные квартиры в тех же районах, где они проживали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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