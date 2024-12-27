Две новостройки по реновации возвели на улице Лавочкина в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

В Головинском районе на севере Москвы завершилось строительство двух новостроек по программе реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

По его словам, их площадь суммарно составляет более 29,7 тысячи квадратных метров. Новые жилые комплексы расположены по адресам улица Лавочкина, дома 6 и 10А. В двух новых жилых комплексах оборудовали 291 квартиру общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Шесть из них предусмотрены для маломобильных граждан.

Первые этажи в новостройках нежилые. Там откроются объекты социально-бытового назначения, в том числе магазины, аптеки или пункты выдачи заказов. В пешей доступности от домов находятся Кронштадтский сквер, Большой Головинский пруд, Фестивальные пруды, детские сады, школы, поликлиники.

Дома выполнены в едином архитектурном стиле с общими цветовыми акцентами. Все проекты разработали индивидуально, чтобы сформировать современный городской ансамбль. Фасады зданий оснастили корзинами для кондиционеров, входные группы оформили витражным остеклением.

Придомовые территории благоустроили. Там оборудовали детскую и спортивную площадки, зону отдыха, выполнили озеленение и установили наружное освещение.

Строительство домов на улице Лавочкина проходило под контролем инспекторов Мосгосстройнадзора, которые оценивали качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства.

Кроме того, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что суммарно на двух объектах состоялось 33 выездные проверки.

"В результате итоговых надзорных мероприятий оформили заключение о соответствии зданий утвержденной проектной документации", – добавил председатель надзорного ведомства.

Между тем жители двух старых домов начали заселяться в новостройку в Тимирязевском районе, построенную в рамках программы реновации. Новый дом расположен на Дмитровском шоссе, 55А. Отмечается, что это уже пятое по счету здание в районе, переданное под заселение по программе реновации.