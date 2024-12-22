Еще один дом по программе реновации появится в Западном Дегунино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В районе Западное Дегунино появится новый дом, который возведут по программе реновации, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новостройку планируется построить по адресу улица Ангарская, земельный участок № 23/3, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадь объекта составит 31,1 тысячи квадратных метров. К настоящему моменту Москомархитектура уже утвердила градостроительный план земельного участка, который равен 0,41 гектара.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает в рамках программы реновации в Москве предоставлять равнозначное жилье в другом районе города. Теперь это может быть сделано в случае письменного согласия собственника жилого помещения или его нанимателя.