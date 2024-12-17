Собянин: 700 предприятий открыто на первых этажах построенных по реновации домов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около 700 объектов открыто на первых этажах жилых домов, построенных по программе реновации в Москве. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"С момента начала программы построены и переданы под заселение 324 жилых комплекса. На первых этажах размещены свыше 1 400 нежилых помещений", – уточнил мэр.



Он напомнил, что во время возведения жилых комплексов первые этажи новостроек остаются нежилыми. Их, по его словам, оставляют под социально-бытовые объекты. Так, в городе открылось уже свыше 250 предприятий торговли.

Собянин рассказал, что большой популярностью пользуются аптеки, культурно-досуговые, детские и медицинские центры, кофейни и салоны красоты. Благодаря этому появилось около 9,5 тысячи рабочих мест, а по итогам реализации программы реновации их количество увеличится до 200 тысяч.

В Москве для новых районов по реновации строят всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники. Только в 2023 году, по словам Собянина, под заселение передали 59 новостроек, куда переезжают свыше 47 тысяч человек. В программу, запущенную в 2017 году, вошли 5 176 домов, в которых живет почти миллион москвичей.

