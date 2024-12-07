Около 2,8 тысячи москвичей получили квартиры в ноябре по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В ноябре собственниками квартир по реновации стали около 2,8 тысячи москвичей. Жилье они получили в том же районе, где проживали ранее. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана.

"Больше всего – почти 900 москвичей – стали правообладателями нового жилья по программе реновации в Восточном административном округе. Из них свыше 370 человек проживают в Гольянове", – отметил Гаман.

Также на юго-востоке столицы квартиры получили 386 горожан. В Зеленограде в районе Крюково жилье получили 370 человек.

Жилье выдают в пределах своего района, исключения составляют только ТиНАО и ЗелАО. В них переселение ведут в пределах округа.

Так, по словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского. В ноябре началось переселение жителей в две новостройки по программе реновации. Одна находится на Заводской улице в Крюкове, там для москвичей оборудовали 477 квартир. Вторая – на Стартовой улице в районе Лосиноостровский, в здании предусмотрена 141 квартира. Придомовую территорию благоустроили, открыли площадки для спорта и досуга жителей.

Как ранее заявлял мэр Москвы Сергей Собянин, для новых районов по реновации строят всю необходимую инфраструктуру: детские сады, школы, поликлиники. Только в 2023 году под заселение передали 59 новостроек, куда переезжают свыше 47 тысяч человек. В программу, запущенную в 2017 году, вошли 5176 домов, в которых живет почти миллион москвичей.

Ранее сообщалось, что в районе Раменки на западе Москвы полностью завершилось расселение домов, вошедших в программу реновации.