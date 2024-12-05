Расселение домов по реновации завершилось в Раменках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В районе Раменки на западе Москвы полностью завершилось расселение домов, вошедших в программу реновации. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В Раменках в программу реновации были включены два дома на улице Лобачевского и Мичуринском проспекте. Сейчас они полностью расселены. Более 250 жителей уже переехали в новостройку по адресу улица Светланова, дом 11, корпус 1", – отметил он.

Как уточнил заммэра, программа реновация была завершена в Раменках, Коммунарке, Старом Крюкове, Южном Медведкове, Ясеневе и Молжаниновском районе. Там в новостройки переселились свыше 6,8 тысячи человек.

Более половины переехавших семей в Раменках воспользовались помощью города. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, москвичам предоставили бесплатные услуги грузчиков и автомобилей.

В новом доме сделали помещения для консьержа и колясочные для семей с детьми. В пешей доступности от новостройки располагаются станция метро "Раменки", школы, детские сады и объекты бытовой инфраструктуры.

Придомовую территорию озеленили и установили на ней детскую и спортивную площадки.

Ранее Сергей Собянин объявил, что следующие этапы программы реновации жилого фонда в Москве охватят старые девятиэтажки. По словам мэра, в столице точно будут новые волны реновации. Нужно оставлять под них заделы, чтобы постепенно включать в программу следующие жилые фонды.

