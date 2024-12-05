Школа в районе Филевский Парк готова более чем на 80%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Строительство школы на 375 мест продолжается в районе Филевский Парк. Общая готовность объекта составляет более 80%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова.

"Сейчас специалисты продолжают чистовые отделочные работы, благоустройство прилегающей территории выполнили более чем на 75 процентов, завершается монтаж внутренних инженерных сетей и оборудования", – рассказал он.

Загрутдинов напомнил, что работы ведутся за счет бюджета города в рамках Адресной инвестиционной программы. Строительство школы планируют завершить в 2025 году, она будет располагаться по адресу Багратионовский проезд, дом 10.

Общая площадь четырехэтажного здания – 6,9 тысячи квадратных метров. Помещения учебного заведения удобно спроектированы. Так, универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы были сгруппированы по блокам. Единая графическая навигация поможет будущим школьникам найти нужные кабинеты и прочие помещения.

В учебном корпусе специалисты также создадут необходимые условия для для детей с ограниченными возможностями здоровья.

С момента начала работ на площадки инспекторы комитета Мосгосстройнадзора провели восемь проверок для оценки соответствия выполняемых работ и стройматериалов проектной документации, а также соблюдения требований по охране труда и содержанию стройплощадки, отметил председатель ведомства Антон Слободчиков.

Между тем за 11 месяцев 2024 года в Москве построили 40 объектов образования. В городе большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры и, в частности, строительству объектов образования. Общая площадь введенных в эксплуатацию с января объектов образования составляет 317,3 тысячи квадратных метров.

Новая школа на 430 мест также появится в Преображенском районе на востоке Москвы. Она будет находиться на 1-й улице Бухвостова, владении 12/11. Здание площадью около 9 тысяч квадратных метров будет состоять из двух блоков.