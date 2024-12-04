Еще около 10 новых деловых центров создадут в Москве в ближайшие годы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В Москве создадут еще около 10 новых деловых центров в ближайшие годы, сообщил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, их будут создавать там, где уже построены транспортно-пересадочные узлы.

"Мы выбрали еще около 10 таких центров, которые будут активно развиваться в ближайшие годы, где будут концентрироваться новые рабочие места и до которых можно комфортно приехать не только из соседнего района, а из всего округа и из ближайшего Подмосковья", – сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы одобрил план строительства общественно-делового центра в Коммунарке. Площадь здания составит 12 тысяч квадратных метров. Его построят рядом со станцией метро "Ольховая". После окончания работ в ТиНАО появится более 950 рабочих мест.