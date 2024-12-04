Следующие этапы программы реновации в Москве охватят старые девятиэтажки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следующие этапы программы реновации жилого фонда в Москве охватят старые девятиэтажки, заявил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

По словам мэра, в столице точно будут новые волны реновации. Нужно оставлять под них заделы, чтобы постепенно включать в программу следующие жилые фонды.

"Девятиэтажки – панельки – они по своему качеству порой еще хуже, чем хрущевки. Они точно будут через какое-то время аварийными. Поэтому под них надо оставлять заделы, чтобы, закончив эту программу, переходить к следующей и постепенно, постепенно реновировать следующие и следующие жилые фонды", – сказал Собянин.

Как добавил градоначальник, часть пятиэтажек еще требует обновления. Кроме того, рано или поздно все дома потребуют своей реновации.

Ранее Собянин включил в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов по программе реновации, 22 новые площадки. Они расположены в 19 районах 7 административных округов столицы.

Между тем с начала реализации программы реновации в ЮАО уже полностью расселили 73 старых дома. В них проживали свыше 12,6 тысячи жителей.