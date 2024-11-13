Сергей Собянин включил в программу реновации 22 новые площадки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин включил в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов по программе реновации, 22 новые площадки, передает портал мэра и правительства Москвы.

Площадки расположены в 19 районах 7 административных округов столицы. Их общая площадь – 522,9 тысячи квадратных метров жилья. Строительство новых домов позволит расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами. При этом в новое комфортное жилье переедут 19,1 тысячи горожан.

Кроме того, 18 площадок расположились на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, столичные власти продолжают формирование перечня зданий, строящихся в рамках ее второй волны.

Ранее Собянин объявил о решении сделать программу реновации постоянной, а не разовой, чтобы город постоянно обновлялся и москвичи жили в комфортном современном жилье.

По его мнению, программа выйдет на самоокупаемость к 2032 году. В будущем проект будет сбалансирован так, что расходы бюджета будут возвращены благодаря продаже дополнительного жилья, строящегося в рамках реновации.

