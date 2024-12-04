Более 70 домов по программе реновации расселили в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала реализации программы реновации в ЮАО уже полностью расселили 73 старых дома, в которых проживали свыше 12,6 тысячи жителей. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, они переехали в новые комфортные квартиры с готовой улучшенной отделкой.

По его словам, больше всего домов освобождено в районе Царицыно – 18. В районах Даниловском и Нагатинский Затон расселили 10 и 9 зданий соответственно. В Нагорном и Донском районах освободили в общей сложности – 12 домов.

В ЮАО переселение по реновации стартовало еще в 2018-м, как раз в то время жильцам была передана под заселение первая новостройка на Судостроительной улице. В дальнейшем расселение ждет еще 378 домов, 82 тысячи жильцов из которых получат новые квартиры.

Как отметил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, для справивших новоселье или переезжающих москвичей город подготовил 28 новостроек. Причем большая часть из них (7) находится в Царицыне. В Нагатинском Затоне – 5 и в Даниловском – 4, еще три и две новостройки передано в Нагорном и Донском районах соответственно.

После освобождения полностью расселенные дома демонтируют, чтобы на месте сноса возвести новые ЖК для участников программы реновации. Новые постройки создаются по индивидуальным планировочным решениям, соответствующим современным требованиям по уровню комфорта и безопасности.

Кроме того, жилые комплексы вводят в эксплуатацию с обустроенными детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, подземными паркингами.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в Царицыне число правообладателей комфортных квартир из освобожденных домов достигло почти 3,9 тысячи человек. В Нагатинском Затоне – свыше 2 тысяч, в Даниловском районе – почти 1,5 тысячи. В свою очередь, в Нагорном и Донском районах документы на предложенные квартиры оформили 1,4 тысячи и около 1 тысячи жителей соответственно.

Ранее Сергей Собянин включил в перечень территорий, где планируется строительство жилых комплексов по программе реновации, 22 новые площадки.

Они расположены в 19 районах 7 административных округов столицы. Их общая площадь – 522,9 тысячи квадратных метров жилья. Строительство новых домов позволит расселить 105 старых пятиэтажек с 7 482 квартирами.