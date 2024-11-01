Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Более 26 тысяч москвичей заключили договоры по реновации за девять месяцев текущего года. О реализации программы рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"За девять месяцев 2024 года правообладателями нового жилья по программе реновации стали около 26,6 тысячи горожан из 456 старых домов. Им были предложены современные квартиры в 224 новостройках", – уточнил вице-мэр.

Кроме того, рядом обустраивают всю необходимую инфраструктуру, добавил Ефимов. При этом с момента старта программы количество правообладателей увеличилось на 20% – сейчас их больше 162,4 тысячи.



В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего квартир получили в ВАО – 7,7 тысячи человек, на юго-востоке – около 4,6 тысячи москвичей, на западе – 3,8 тысячи.

Москвичи переезжают в новые дома, которые располагаются в тех же районах. Исключением являются Зеленоград и ТиНАО, где переселение осуществляется в пределах округа.

Всего в период с января по сентябрь столица подготовила 44 новостройки, сообщил начальник департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Территории рядом с домами озеленили, на них установили детские и спортивные площадки.

Между тем в Бабушкинском районе Москвы возведут четырехсекционный дом по реновации. Он появится на улице Искры, 13, на месте двух расселенных старых пятиэтажек. Новостройка будет г-образной формы. Подъезды во второй и третьей секциях сделают с двойными тамбурами, а в первой и четвертой – с одинарными.

