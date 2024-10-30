В Лосиноостровском районе полностью расселили 10 домов по программе реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше 600 семей из 10 расселенных по программе реновации домов переехали в современное жилье в Лосиноостровском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первый дом по программе в районе был построен на Изумрудной улице и передан под заселение в 2020 году.

"Расселение затронуло 15 домов, 10 из них полностью отселены. Более 600 семей этих домов переехали в новостройки с просторными квартирами и улучшенным ремонтом", – отметил Овчинский.

На первых этажах домов разместились общественно-деловые объекты: кафе, салоны красоты, магазины и другое. Территории рядом благоустроили и озеленили. Здесь установили детские и спортивные площадки, уложили газоны и высадили цветы. Отдельно предусмотрены зоны для спокойного отдыха.

Тем временем в Люблине началось строительство нового жилого комплекса по программе реновации. Новый дом появится по адресу Краснодарская улица, земельный участок № 18.

В новостройке запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры.

