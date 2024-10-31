Новостройка по программе реновации появится на улице Кржижановского в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый дом по программе реновации построят в столичном районе Котловка. Он появится по адресу улица Кржижановского, владение 31, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомэкспертизы Ивана Щербакова.

Ведомство уже согласовало проект строительства здания. В новостройке будут 368 квартир, часть из которых оборудуют для маломобильных граждан. Кроме того, запроектированы нежилые помещения коммерческого назначения.

Новостройка будет состоять из двух секций, объединенных общей подземной частью. На первом этаже сделают вестибюли с лифтовыми холлами, колясочными и комнатами консьержей, а также коммерческие помещения с отдельными входами. Входы в дом выполнят на уровне земли, без перепадов и ступеней.

Проект здания подготовлен с учетом действующих норм противопожарной безопасности. В новостройке будут незадымляемые лестничные клетки, а в одном из лифтов предусмотрен режим перевозки пожарных подразделений. Все помещения, включая квартиры, оснастят автоматическими системами противопожарной безопасности.

Под строительство дома Москомархитектура уже выпустила градостроительный план земельного участка площадью 0,8 гектара, добавила председатель комитета Юлиана Княжевская.

Между тем в Бабушкинском районе возведут четырехсекционный дом по реновации. Он появится на улице Искры, 13, на месте двух расселенных старых пятиэтажек. Новостройка будет г-образной формы. Подъезды во второй и третьей секциях сделают с двойными тамбурами, а в первой и четвертой – с одинарными.