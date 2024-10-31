Жители двух старых домов в Лосиноостровском районе переедут в новостройку по реновации

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москвичи, проживающие в двух домах старого жилого фонда, переедут в новостройку по реновации на Стартовой улице. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"В Лосиноостровском районе к осмотру новых квартир по программе реновации приступают около 200 жителей двух домов. Для их заселения передан современный жилой комплекс, расположенный по адресу Стартовая улица, дом 3/1. Всего в районе новые квартиры получат более 4,6 тысячи семей из 68 старых домов", – уточнил он.

Территорию рядом с домом озеленили, здесь появилась зона отдыха, а также обустроены спортивная и детская площадки.

В новое жилье переедут 86 человек из дома на Стартовой улице и 100 проживающих в доме на Таймырской улице, уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Проконсультировать граждан сможет центр переселения, который откроется в начале ноября на первом этаже нового дома.

Начальник департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что новостройка расположилась на расстоянии 200 метров от старых зданий. Всего проектом предусмотрена 141 квартира. Для осмотра требуется предварительная запись на mos.ru.

Это уже восьмой дом, в котором начинается переселение в рамках реализации программы реновации в этом районе. Новостройка имеет хорошее расположение: недалеко находятся медучреждения, необходимая инфраструктура и образовательные учреждения.

Тем временем в Люблине началось строительство нового жилого комплекса по программе реновации. Новый дом появится по адресу Краснодарская улица, земельный участок № 18.

В новостройке запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры.

