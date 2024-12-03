Собянин: около 20,6 тыс жителей ЗАО получили современное жилье по реновации

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около одного миллиона квадратных метров современного жилья проектируется и строится на западе Москвы по программе реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, для волнового переселения горожан в округе подобрали 61 стартовую площадку.

"Уже построено 40 жилых комплексов, из них передано под заселение 39. Новые квартиры получили около 20,6 тысячи человек. В районе Раменки программа реновации полностью завершена", – отметил Собянин.

Рядом с жилыми кварталами также возводится социальная инфраструктура. Например, в районе Очаково-Матвеевское уже построены два детских сада, также готовится школа. Скоро специалисты начнут возводить еще два образовательных объекта – школу и детский сад.

Помимо этого, в районах Тропарево-Никулино и Филевский Парк строятся две школы, а в Солнцеве планируется детский сад.

Ранее первую стартовую площадку подобрали для строительства жилого дома в районе Аэропорт по программе реновации. Участок для постройки объекта на Часовой улице был утвержден в ноябре 2024 года. Общая площадь квартир в доме составит свыше 8 тысяч квадратных метров.

Между тем в Москве с января по октябрь 2024 года завершили строительство 348 объектов недвижимости. Их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных метров.