Около 9 млн кв м недвижимости введено в Москве за 10 месяцев этого года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве с января по октябрь 2024 года завершили строительство 348 объектов недвижимости. Их общая площадь составляет 8,9 миллиона квадратных метров, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, в столице за это время ввели в эксплуатацию 135 жилых домов площадью 3,9 миллиона квадратных метров. Также было введено 2,7 миллиона квадратных метров социальной и административной инфраструктуры.

"Так, с начала года сдано около 160 объектов образовательного, медицинского, культурного, спортивного, коммерческого и административного назначения. Например, в октябре была введена поликлиника на 320 посещений в смену в Филимонковском районе", – сказал Ефимов.

Как, в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, рядом с жилыми домами сейчас строят школы, детсады, а также поликлиники. Кроме того, в столице за 10 месяцев ввели 33 новостройки по программе реновации.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что строители держат высокий темп ввода недвижимости. За октябрь комитет уже оформил 47 разрешений на ввод в эксплуатацию.

"Среди них 30 жилых домов, семь административно-деловых комплексов, три поликлиники, здание для колледжа, храм и ряд других объектов", – добавил он.

Между тем около 36 спортивных объектов планируют построить в Москве до 2027 года. Часть из них будет построена на средства инвесторов. На данный момент реализуются около 30 проектов.

Например, в следующем году завершится возведение физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в районе Северное Измайлово площадью около 10 тысяч квадратных метров.