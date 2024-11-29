Первая стартовая площадка по реновации подобрана в районе Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Первая стартовая площадка подобрана для строительства жилого дома в районе Аэропорт по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает сайт мэра и правительства Москвы.

Участок для постройки объекта на Часовой улице был утвержден в ноябре 2024 года. Общая площадь квартир в доме составит свыше 8 тысяч квадратных метров. Это, по словам Овчинского, позволит предоставить новое жилье примерно 300 гражданам. Благодаря данному проекту будет расселено около 10 старых домов, а обновленные квартиры получат 1,8 тысячи жителей.

При этом в Северном административном округе с начала реализации программы реновации для возведения новостроек было подобрано 78 стартовых площадок, а всего в городе – 653 площадки общей площадью около 10,8 миллиона квадратных метров.

"Для каждой стартовой площадки, включенной в программу реновации, комитет по архитектуре и градостроительству Москвы готовит градостроительный план земельного участка. Это важный этап, который позволяет учесть особенности территории и создать условия для комплексного освоения", – объяснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Тем временем в Люблине началось строительство нового жилого комплекса по программе реновации. Новый дом появится по адресу Краснодарская улица, земельный участок № 18.

В новостройке запроектированы 524 квартиры с готовой улучшенной отделкой площадью 29,3 тысячи квадратных метров. На первых нежилых этажах откроют центр информирования по переселению и объекты социально-бытовой инфраструктуры.

