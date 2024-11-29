Новостройка с подземным паркингом и вестибюлями появится в Нагатинском Затоне

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новостройка, включающая в себя подземный паркинг и просторные вестибюли, появится на улице Речников в Нагатинском Затоне по программе реновации. Об этом рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, передает портал мэра и правительства столицы.

По плану здание будет состоять из двух корпусов – трехсекционного и двухсекционного. Щербаков обратил внимание, что технические решения, представленные в проектной документации, соответствуют государственным правилам и стандартам в строительстве, а также отвечают нормам пожарной безопасности.

Причем входы в подъезды будут сделаны на уровне земли для обеспечения безбарьерной среды. Такое решение позволит всем жильцам, включая и маломобильных, беспрепятственно входить в здание.

Сами входные группы запланированы сквозными, то есть попасть в корпуса можно будет как со стороны улицы, так и со двора. В новостройке создадут однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. При этом на первом этаже предусмотрены просторные вестибюли, а также помещения для консьержей и хранения колясок.

С начала 2024 года москвичи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата получили 100 квартир в 52 домах по программе реновации. Значительная часть из них расположена на востоке столицы – 24, на западе – 18, на юго-востоке и юго-западе – 16 и 14 соответственно, на северо-востоке – 10.

В каждой такой квартире специалисты сделали расширенные дверные проемы, низко смонтированные розетки и электрический щиток. В них также есть увеличенные ванные комнаты и просторные холлы.